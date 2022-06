Ufficiale: Zamanian rinnova con la Juve Women fino al 2024

TORINO - Annahita Le Loc’h Zamanian Bakhtiari - per tutti 'Hitu' - prosegue la propria avventura alla Juventus Women: è infatti ufficiale il rinnovo del contratto con le bianconere fresche vincitrici del 'Triplete italiano' fino al 30 giugno 2024. Centrocampista classe 1998, nazionale under 20 francese con passaporto inglese, di origini iraniane e cresciuta in Svezia, era sbarcata a Torino nel gennaio 2020 dopo tre stagioni al Kopparbergs/Goteborg ed una e mezza al Paris Saint-Germain.