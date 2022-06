Juve, ufficiale il ritorno di Sofia Cantore!

TORINO - Sofia Cantore è nuovamente una giocatrice della Juventus! Il club bianconero ha ufficializzato il ritorno dell'attaccante che dal 1° luglio tornerà a far parte delle Juventus Women. Contratto fino al 2024 e maglia numero 9 per la Cantore che dopo aver salutato la Juventus nel 2019 ha vestito le maglie di: Verona (3 gol in 14 presenze), Florentia (9 reti in 22 apparizioni) e nell’ultima stagione quella del Sassuolo chiudendo con 14 gare in A e 8 gol. Con i colori bianconeri Sofia ha vinto: due scudetti e una Coppa Italia, 25 presenze totali e 5 gol, di cui quattro in Serie A e uno in Coppa Italia.