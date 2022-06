Juve Women, ecco le prossime avversarie in Champions League

TORINO - Sono state resi noti i sorteggi della prima fase e le date dei successivi turni per la prossima Uefa Women's Champions League: dopo i quarti di finale conquistati nella scorsa stagione, la Juve Women è nuovamente ai nastri di partenza della competizione. Le bianconere inizieranno, come l'anno scorso, dalla prima fase, denominata Champions Path: avversarie saranno le lussemburghesi del Racing FC Union. La vincente della sfida affronterà successivamente la vincente del match fra le estoni del Flora Tallin e le israeliane del Qiryat Gat. Le gare sono in programma il 18 agosto (le semifinali) e il 21 agosto (finali o sfida per il terzo/quarto posto). In caso di qualificazione, il secondo turno è fissato per il 20/21 settembre (andata) e 28/29 settembre (ritorno), con la fase a gironi che prenderà il via il 19 ottobre. La finale quest'anno si giocherà in Olanda, al Philips Stadion 'casa' del PSV Eindhoven.