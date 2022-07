L'Italia pareggia 1-1 con la Spagna e guarda con fiducia agli Europei

CASTEL DI SANGRO. Al Teofilo Patini termina 1-1 l'amichevole tra Italia e Spagna, entrambe pronte a volare in Inghilterra per l'attesissimo Europeo in programma dal 6 al 31 luglio prossimi. Le azzurre guidate da Bertolini sono inserite nel Gruppo D con Francia, Belgio e Islanda: l'esordio della nostra Nazionale è fissato il 10 luglio a Rotherham contro le francesi, tra le principali candidate alla vittoria del torneo. A Castel di Sangro il primo tempo è tutto di marca spagnola. Al 15' il pallone d'oro Putellas ci prova da distanza ravvicinata ma Giuliani si oppone e allontana. Al 29' è invece Caldentey a tentare il tiro da fuori con l'estremo difensore azzurro che fa ancora una volta buona guardia. Il monologo iberico prosegue, l'Italia fa fatica ad alzare il baricentro e Putellas e compagne si rendono più volte pericolose. Al 45' è proprio la numero 14 a smarcarsi in area e ad appoggiare su Caldentey, che calcia di potenza ma trova Linari brava a deviare in corner. Nella seconda frazione di gioco la CT Bertolini manda subito in campo Simonetti e Giacinti al posto di Bonansea e Caruso, l'approccio delle azzurre – che nei primi 45 minuti di gioco hanno sofferto abbastanza la pressione delle ospiti – è quello giusto e al 48' arriva il gol del vantaggio da calcio d'angolo. Sulla battuta va Cernoia con il mancino, la centrocampista bianconera la butta dentro a rientrare e Bergamaschi insacca in volée per l'1-0. La Spagna risponde subito con il suo gioiello Putellas, che entra in area in slalom ma trova una sempre attenta Giuliani. Al 56' le spagnole prendono anche una traversa dopo un gran tiro al volo dal limite di Guijarro, fino a giungere al pareggio finale al 68', che inevitabilmente porta la firma della solita Putellas, in rete di testa anticipando tutti sul primo palo.