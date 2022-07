Europeo femminile, Bonansea: "Vogliamo partire forte"

TORINO - L'attaccante della Juventus Women Barbara Bonansea ha parlato a Sky Sport in vista dell’inizio dell’Europeo femminile, in programma per le azzurre domenica 10 luglio alle ore 21 contro la Francia: “Stiamo bene, ci siamo preparando. L’esordio ci riporta con il pensiero all’altro esordio, quello del Mondiale 2019, e speriamo di ripartire come abbiamo fatto quella volta. Tre anni dopo è tutto diverso, speriamo sia ancora meglio per noi".