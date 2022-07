Europei femminili, l'Inghilterra piega l'Austria all'esordio: decide Mead

MANCHESTER (Inghilterra) - L'Inghilterra parte con il piede giusto negli Europei femminili di casa. Le inglesi superano ad Old Trafford per 1-0 l'Austria e conquistano i primi tre punti nel Girone A. Partenza motivata delle austriache, ma con il passare dei minuti la nazionale inglese si scrolla di dosso la tensione e affonda al 17' con un bel pallonetto di Mead. Le inglesi legittimano il vantaggio sfiorando il raddoppio con un paio di chance di White e una fallita da Hemp. Al fischio finale può partire la festa tra il pubblico. Buona la prima per l'Inghilterra, il 10 luglio tocca all'Italia contro la Francia.