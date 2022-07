Europei femminili, Danimarca ko con la Germania. Poker della Spagna

LONDRA (Regno Unito) - Inizia con una sonora sconfitta il percorso delle vice-campionesse d'Europa della Danimarca, che nel match valido per il 1° turno del gruppo B del Campionato Europeo femminile vengono battute 4-0 dalla Germania, otto volte vincitrice della competizione. Le tedesche, il cui dominio è stato interrotto nella scorsa edizione dall'Olanda dopo cinque successi consecutivi, passano in vantaggio al 21' con Magull, centrocampista del Bayern Monaco, che approfitta di un grossolano errore di Pedersen in disimpegno difensivo e batte Christensen con un un destro preciso. Nel secondo tempo la nazionale della juventina Junge-Pedersen (titolare per 90') e della milanista Thrige (in panchina) subisce il secondo gol al 56', quando su azione di calcio d'angolo Schuller sfrutta un'uscita a vuoto di Christensen e mette in rete di testa il raddoppio. Al 73' l'arbitro annulla per fuorigioco il tris di Uth, ma al 78' il 3-0 arriva ugualmente grazie a Lattwein che sfrutta al meglio una torre di Oberdorf e mette in rete da pochi passi. All'87' arriva anche il gol di Popp, che arriva di testa su un preciso cross di Lohmann sul secondo palo e chiude la partita.