Europei femminili: Portogallo 2-2 in rimonta, Svezia frenata

SHEFFIELD (Inghilterra) - Agli Europei femminili 2022 è il giorno del Gruppo C che non ha visto nessuna vittoria. A Bramall Lane l'Olanda pareggia 1-1 con la Svezia con la rete al 52' di Jill Roord a rispondere al gol in apertura (35') di Jonna Andersson. Nel match inaugurale al Leigh Sports Village finisce invece 2-2 tra Svizzera e Portogallo: partenza sprint delle elvetiche che comandano sul 2-0 dopo i primi 7 minuti con i gol di di Sow (2') e Kiwic (5'). Nel 2° tempo c'è la reazione delle lusitane che accorciano con Gomes (59') e poi pareggiano con Silva (65').