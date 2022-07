Europei femminili, la Germania va ai quarti: 2-0 alla Spagna. Vince la Danimarca

LONDRA (Regno Unito) - La Germania si qualifica con una giornata d'anticipo ai quarti di finale dell'Europeo Femminile : Dabritz e compagne, otto volte sul tetto d'Europa, battono 2-0 la Spagna e bissano il successo nella prima gara contro la Danimarca: decidere la gara sono i gol di Buhl al 3' (brava l'attaccante del Bayern a sfruttare un errore in disimpegno del portiere Panos) e il raddoppio di Popp di testa al 35' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La nazionale tedesca conquista così l'accesso al prossimo turno (ipotecando di fatto anche il primato nel girone), salendo a quota sei punti in testa al gruppo B : per le iberiche sarà invece decisiva la prossima gara contro la Danimarca.

Germania-Spagna 2-0, tabellino e statistiche

Europei femminili, le classifiche dei gironi

Danimarca, ci pensa Harder: 1-0 alla Finlandia

Dopo la cocente sconfitta nella prima partita contro la Germania, la Danimarca della juventina Junge Pedersen e della milanista Thrige Andersen batte 1-0 la Finlandia e resta ancora in lizza per la qualificazione agli ottavi di finale. A decidere il match il gol al 72' di Harder, centrocampista del Chelsea: brava la 29enne a mettere in rete di testa dopo la traversa colipta da Holmgaard. Praticamente fuori la Finlandia (che lascia in panchina Heroum della Lazio e Auvinen della Samp), sconfitta anche oggi dopo il 4-1 subìto dalla Spagna all'esordio. Saranno proprio le iberiche invece il crocevia per le danesi nell'ultimo match del girone B: chi vince si qualificherà alla prossima fase.

Danimarca-Finlandia 1-0, tabellino e statistiche