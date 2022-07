Europei femminili, la Svezia non sbaglia: Svizzera sconfitta 2-1

SHEFFIELD (Inghilterra) - La Svezia c'è e nella seconda giornata del Gruppo C arrivano i primi tre punti grazie al 2-1 sulla Svizzera. Dopo il pari all'esordio contro le campionesse in carica dell'Olanda, la juventina Hurtig e compagne centrano il successo grazie alla rete di Bennison al 79'. Prima della firma decisiva della 19enne dell'Everton, le ragazze di Gerhardsson erano riuscite a passare in vantaggio al 53' con Rolfo, su assist di Asslani (nuovo acquisto del Milan) per poi essere recuperate immediatamente dalle elvetiche grazie a Bachmann. La formazione di Nielsen resta così a quota 1 punto, quello arrivato dal pari per 2-2 con il Portogallo.