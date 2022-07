Europei femminili: manita Inghilterra, anche l'Austria vola ai quarti

INGHILTERRA - Si chiude come da pronostico il girone A degli Europei femminili in corso di svolgimento in Inghilterra: le padrone di casa calano il tris, battendo anche l'Irlanda del Nord, travolta 5-0, reti nel primo tempo di Kirby e Mead e nella ripresa di Russo (doppietta) e Burrows (autogol), e volando ai quarti di finale a punteggio pieno. Passa il turno anche l'Austria, che piega la Norvegia 1-0 (match-winner Billa) nello scontro diretto, ma che partiva dal vantaggio di avere due risultati su tre grazie alla disastrosa differenza reti delle scandinave, travolte 8-0 dalle inglesi.