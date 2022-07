Islanda-Francia 1-1: Malard sblocca, le islandesi pareggiano al 102'

Islanda-Francia, tabellino e statistiche

Francia beffata all'ultimo secondo

Non perde tempo la Francia allo AESSEAL New York Stadium di Rotherham, andando in vantaggio dopo solo un minuto con il passaggio di Mateo per Malard che infila Sigurdardottir all'angolino basso. Reazione dell'Islanda all'11', con il colpo di testa di Jonsdottir che sbatte contro la traversa. In campo però dominano le transalpine di Diacre, sfiorando anche il raddoppio in due occasioni con Baltimore (14' e 20'). Il primo tempo si chiude con un'ottima occasione per l'Islanda, ma Thorvaldsdottir fallisce il tap-in da posizione ravvicinata. La Francia sfiora ancora il secondo gol nella ripresa, stavolta con Geyoro che colpisce il palo al 67'. La partita sembra ormai terminata ma all'ultimo secondo il Var richiama l'arbitro per un fallo in area da parte della Francia: è calcio di rigore e l'Islanda con Brynjarsdóttir pareggia. La partita si chiude così: la Francia passa ai quarti mentre all'Islanda non basta il pareggio ed è eliminata.