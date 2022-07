Europei femminili, brivido Svezia: è in semifinale all'ultimo assalto

LEIGH (Regno Unito) - E' la Svezia la terza semifinalista degli Europei femminili in corso in Inghilterra. Al Leigh Sport Village nel match che avrebbe potuto vedere protagonista l'Italia, le scandinave piegano in pieno recupero il Belgio grazie a un gol di Linda Sembrant e si conquistano il confronto con le Leonesse padrone di casa. Dall'altro lato del tabellone, la Germania attende la vincente dell'ultimo quarto di finale tra Francia e Olanda.