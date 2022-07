Valeri e Mariani designati al Var per la finale degli Europei femminili

I due arbitri italiani saranno impegnati in sala video per Inghilterra-Germania, ultimo atto della manifestazione in programma a Wembley

29 . 07 . 2022 13:59 1 min EuropeifemminiliFinale

