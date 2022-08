Le campionesse inglesi ai candidati premier: "Ora tutelate il nostro calcio nelle scuole"

LONDRA (Inghilterra) - La vittoria ottenuta contro la Germania agli Europei è stato fonte di ispirazione per le giocatrici della Nazionale Inglese. Il successo sul campo non è bastato alle campionesse d'Europa che ora vogliono lasciare un segno tangibile anche nella vita sociale. Per questo, le 23 ragazze componenti la squadra nazionale hanno inviato una lettera ai due candidati di Downing Street, invitandoli a garantire a tutte le ragazze la pratica calcistica sin dai primi anni della scuola. La missiva - firmata dalle 23 componenti della squadra campione d'Europa - è indirizzata ai conservatori Liz Truss, ministra degli esteri, e Rishi Sunak, deputato e fino allo scorso 5 luglio ministro del Tesoro, entrambi in corsa per succedere a Boris Johnson.