Juve Women, pari nella prima amichevole: 4-4 rocambolesco col Servette

GINEVRA (Svizzera) - Prima amichevole della stagione per la Juve Women, che pareggia 4-4 contro il Servette nel match disputato in Svizzera: le bianconere di Montemurro, in vantaggio 4-1 nel primo tempo, subiscono il recupero delle elvetiche nella ripresa. Vantaggio svizzero firmato al 3' da Padilla, risposta immediata di Girelli che realizza una tripletta fra il 13' e il 22' (con due rigori realizzati) inframezzata dal centro di Caruso. Nel secondo tempo i tre gol delle avversarie, l'ultimo all'89', che sanciscono il pari finale.