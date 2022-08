Juve Women, l'ad Arrivabene in visita a Vinovo

TORINO - Nella mattina di oggi Maurizio Arrivabene, amministratore delegato del club bianconero, ha fatto visita a Vinovo dalla Juventus Women. Le calciatrici bianconere sono attese dall'esordio in Champions League, contro il Racing Luxembourg. Sarà la prima gara del girone di qualificazione: la finale è in programma sabato contro la vincente dell'altra semifinale tra Flora Tallinn e FC Qiryat Gat. La visita di Arrivabene è stata salutata così, in conferenza stampa, dall'allenatore Montemurro: "Ringrazio Arrivabene per essere venuto a parlare con le ragazze. Conferma l’importanza del nostro lavoro per la famiglia della Juventus. Bisogna trovare subito l'equilibrio di squadre. Le aspettative sono alte, mi piace vivere queste sfide".