Women's Champions League, la Juve asfalta il Racing Luxembourg

VINOVO - La Juve Women scende in campo per il debutto stagionale in Champions League e liquida con un netto 4-0 il Racing Luxembourg nel primo turno preliminare: partita senza storia, con due reti per tempo a suggellare il successo delle ragazze di mister Montemurro sulla squadra di Grettnich . Nel prima frazione di gioco vanno in gol Rosucci all'11' e Girelli al 21', nella ripresa mettono la firma sul tabellino marcatori Caruso al 54' e Bonfantini al 61'. Ora le bianconere dovranno vedersela nella finale per il 1° posto contro le israeliane del Qiriat Gat , che nel pomeriggio hanno liquidato con il risultato di 5-0 il Flora Tallin con una tripletta della brasiliana Helena . La finale si giocherà sempre a Torino, città ospitante del girone del 1° turno di Women's Champions League , domenica sera.

Juve scatenata, 2-0 al 45' con Rosucci e Girelli!

Sul campo di Vinovo la Juventus parte fortissimo, imponendo fin dai primi minuti di gioco il ritmo partita con un giro palla ben collaudato e pressando con grande aggressività la formazione lussemburghese, visibilmente in difficoltà nella costruzione della manovra dalle retrovie. Al 3' le ragazze di Montemurro protestano per un contatto molto dubbio su Grosso in area di rigore, con il direttore di gara Jelena Kumer che lascia correre, mentre al 10' Girelli viene anticipata di un soffio dalla difesa dopo un grandissimo spunto di Caruso sulla fascia destra. L'andamento della gara non tradisce i pronostici, tant'è vero che solo un minuto più tardi le bianconere trovano la rete del vantaggio: Bonfantini pesca con un cross rasoterra Rosucci, che da due passi insacca indisturbata per l'1-0. Il raddoppio invece arriva 10 minuti più tardi, al 21', con un grande colpo di testa di Girelli sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Boattin. Al 45' la Juventus ha anche la chance di portarsi sul 3-0 con Bonfantini, che in contropiede viene servita al limite dell'area da Girelli, ma calcia alto sopra la traversa, sprecando un'ottima occasione per chiudere definitivamente i conti dopo 45' di gioco.

La Juve dilaga, Caruso e Bonfantini chiudono la gara

Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo. Il Racing chiuso in difesa e la Juventus che gestisce il pallone alla ricerca del gol della sicurezza. Al 48' Burtin salva la formazione ospite sventando con una grandissima parata il calcio di punizione magistrale di Girelli, mentre al 51' la squadra lussemburghese crea la sua prima vera occasione da gol con un potente tiro da fuori di Kohr, che costringe Aprile a sporcarsi i guanti con una grande parata in tuffo all'angolino basso. Dopo l'occasione disinnescata le ragazze di Joe Montemurro trovano finalmente la via del 3-0. Altra punizione. Questa volta si presenta al tiro Caruso, che con una pennellata chirurgica trova il suo 40° gol in maglia bianconera. Il 4-0 invece arriva al 61', con un pregevole tiro al volo di destro di Bonfantini, su assist al bacio di Nilden. Al 66' Girelli ha anche la grande chance per fissare il risultato sul 5-0 su calcio di rigore, ma la palla si stampa sul palo, mentre al 92' è Rosucci a colpire la traversa con un tiro a giro da fuori. Al di fuori delle numerose occasioni, la Juventus vince ampiamente e con grande facilità. Domenica sera, a Torino, ci sarà la finale del girone per il 1° e 2° posto contro le israeliane del Qiriat Gat.