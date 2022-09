Diretta Juve Women-Koge ore 20.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

ALESSANDRIA - "Siamo quinti in classifica, loro sono prime, hanno più punti di noi, hanno giocato di più. Loro sono favorite". Con un po' di pretattica, il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro ha presentato così la sfida decisiva, in programma stasera al Moccagatta di Alessandria, per l'accesso ai gironi di Champions League contro il Koge, nel ritorno dell'ultimo turno preliminare della competizione. Si riparte dall'1-1 maturato all'andata in Danimarca, quando il colpo di testa di Nildén ha vanificato il momentaneo vantaggio delle padrone di casa, firmato in contropiede dalla Pokorny. Alle bianconere, per confermarsi per il secondo anno consecutivo nel gotha del calcio femminile europeo, cioè tra le migliori 16 del Vecchio Continente, servirà una vittoria: in caso di parità al 90', con qualsiasi risultato dal momento che non è più in vigore la regola dei gol in trasferta, ci saranno i tempi supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore.