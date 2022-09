Gunnarsdottir spegne 32 candeline: gli auguri social della Juve

TORINO - "Have a super birthday": così la Juventus celebra sui social Sara Bjork Gunnarsdottir nel giorno in cui la centrocampista delle Women bianconere e della nazionale islandese spegne 32 candeline .

Decisiva con il Koge

Sbarcata in bianconero questa estate dall'Olympique Lione, Gunnarsdottir è anche andata a segno nel 2-0 rifilato alle danesi del Koge nel ritorno dei preliminari di Champions League, valso alla squadra allenata da Joe Montemurro (in virtù del pari ottenuto all'andata) il pass per la fase a gironi.