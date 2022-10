Champions League femminile, i gironi: per la Juve c'è il Lione

NYON (Svizzera) - Sorteggiati i gironi della Women's Champions League al via tra il 19 e 20 ottobre, sorteggi che non hanno sorriso alla Juventus. Le bianconere infatti sono state inserite nel Gruppo C insieme alle campionesse in carica dell'Olympique Lione, le inglesi dell'Arsenal e le svizzere dello Zurigo. Per la Roma invece (Gruppo B), alla sua prima storica partecipazione nel torneo, ci sono le tedesche del Wolfsburg, le ceche dello Slavia Praga e le austriache del Sankt Polten.