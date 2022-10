Roma Women, buona la prima in Champions: Giacinti piega lo Slavia Praga

LATINA - Una notte storica per la Roma alla sua prima apparizione assoluta nei gironi della Women's Champions League. Le ragazze di Spunga vincono per 1-0 contro lo Slavia Praga e conquistano tre punti importanti per il cammino nel gruppo B. Primo tempo con le ospiti molto aggressive che rimediano ben 4 cartellini gialli, le occasioni invece sono una per parte: Bartoli per le padrone di casa e Kozarova per le ceche, ma non trovano la via del gol. Nella ripresa è Giacinti a sbloccare deviando in gol una conclusione di Haavi al minuto 62. Nel finale la stessa Haavi trova anche il raddoppio che il var annulla. Prima del fischio finale il brivido con la traversa di Wafula. Nel raggruppamento delle giallorosse non sbaglia la prima il Wolfsburg che piega senza problemi, per 4-0, il St. Polten. Nel gruppo A sorridono Real Madrid e Chelsea che superano rispettivamente di misura Vllazania e Psg.