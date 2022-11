Diretta Juventus-Roma ore 14.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PARMA - Juventus da una parte, Roma dall'altra: in palio la Supercoppa italiana femminile. Entrambe arrivano a questo appuntamento in un momento molto positivo, forti di un inizio beneaugurante in Champions League e di un ruolo da protagoniste confermato in Serie A. Ma soprattutto con due rose di altissima qualità e sempre più mature. Nella conferenza stampa della vigilia della finale i tecnici di Juventus e Roma si sono scambiati (onesti) complimenti reciproci: perché questa, che oggi vale il primo trofeo della stagione, è la sfida che da qualche anno rappresenta il calcio femminile italiano.