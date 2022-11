Diretta Parma-Juventus Women ore 14.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PARMA - Dopo la sosta dedicata alle Nazionali, torna in campo la Juventus Women di Montemurro, che si ripresenta all'Ennio Tardini di Parma, dove due settimane fa ha visto sfumare ai calci di rigore la possibilità di vincere la Supercoppa italiana contro la Roma. Questa volta però le avversarie sono le emiliane e il match è valido per il 9° turno del campionato femminile di Serie A: le bianconere sono a caccia della sesta vittoria stagionale, per prepararsi al meglio in vista della sfida di Champions League di giovedì sera contro l'Arsenal all'Allianz Stadium.