Juventus Women-Arsenal, Montemurro: la sfida da ex, la svolta Champions e il ko di Gunnarsdottir

TORINO - "Ogni partita porta diverse emozione. Questa è un po' più speciale. Giocare contro una squadra di cui hai fatto parte e dove hai passato quattro anni... posso dire solo grazie. È un evento della mia carriera e sarà una notte speciale". Joe Montemurro, tecnico della Juventus Women, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida - da ex - contro l'Arsenal, valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League femminile. Tra le fila dei Gunners, non sarà presente Lina Hurtig, fino alla scorsa estate in forza al club bianconero. L'allenatore italo-australiano, invece, perde Sara Gunnarsdottir: "Purtroppo è stata una sorpresa, perchè stava bene, ma ieri dopo il riscaldamento ha sentito qualcosa e abbiamo deciso di non rischiare. I rientri di Gama e Salvai ci danno positività".