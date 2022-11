Roma Women, pareggio fondamentale contro il Wolfsburg in Champions League

Nella terza giornata del Gruppo B della UEFA Champions League femminile la Roma di Alessandro Spugna ottiene un ottimo pareggio contro il Wolfsburg, salendo così a 7 punti nel girone insieme alle tedesche dopo aver vinto le prime due partite in Europa contro lo Slavia Praga e il St. Polten. Le giallorosse vanno subito in vantaggio con un gol di Giacinti al 3’ a cui risponde Pajor al 33’. Dopo il primo tempo chiuso in parità, il risultato rimane invariato nella seconda frazione di gioco e il match si chiude dunque sull’1-1. Il Wolfsburg continua così la sua serie di risultati positivi ai gironi di Champions League: l’ultima squadra ad imporsi contro le tedesche fu la Juventus il 18 novembre 2021 con il risultato di 2-0 in Germania.