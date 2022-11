Diretta Juventus Women-Arsenal ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Occorrerà una "super prestazione", l'allenatore della Juventus Women Joe Montemurro non ha dubbi: nella sfida contro l’Arsenal servirà il massimo. Più di quanto fatto con il Lione, "più precisione e più continuità, più gesti tecnici di alto livello, caratteristiche che ci avrebbero permesso di vincerla, quella gara contro le francesi. Servirà una prestazione non tanto lontano da dove voglio che questa squadra arrivi". Insomma, servirà la Juve perfetta, concentrata e attenta ai dettagli, perché di fronte ci sarà non solo la capolista del girone – a punteggio pieno dopo due gare –, ma anche una delle squadre più in forma del momento a livello europeo, esclusa l’ultima sfida di campionato persa in casa contro il Manchester United.