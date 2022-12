Juventus Women, Montemurro: "Con l'Arsenal sfida speciale"

TORINO - L' allenatore della Juventus Women Joe Montemurro ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League contro l'Arsenal , valida per la quarta giornata della fase a gironi: "Abbiamo avuto poco tempo per fare qualche cambiamento tattico. La base è quella di fare il nostro gioco, poi ci mettiamo qualche dettaglio per la partita. Sappiamo che giochiamo contro una squadra forte. Voglio che le ragazze si divertano e che prendano questo momento per arricchire la loro carriera. A livello tattico non dobbiamo lasciare le distanze lunghe durante la fase difensiva. Dobbiamo avere coraggio di restare corte, perchè l'Arsenal in ripartenza è forte. Contro l'Inter siamo stati concentrati nel momento in cui abbiamo perso la palla per provare a recuperarla subito".

Juventus femminile, Montemurro torna a Londra

Per Montemurro si tratta di una sfida al passato: "È un momento importante. Quando sono arrivato qui in pullman mi sono sentito come a casa. Ho passato quattro anni fantastici e qui ci sono tanti amici. Qualsiasi cosa accada domani, io sono felice di essere tornato. Questi momenti li porterò con me per tutta la vita. È una sensazione strana, quasi surreale. Ho passato delle bei tempi qui all'Arsenal e rimarranno sempre nel mio cuore. Non lo so se mi temano, noi abbiamo la gioia di giocare a questo livello e in questo stadio. Voglio vedere una prestazione di livello da questa grande Juventus e fare in qualche modo risultato. L'Emirates Stadium? In questo stadio abbiamo giocato qualche partita in pre-campionato. Eravamo in un periodo di crescita della squadra, ma ora sono felice di vedere l'Arsenal così. È bellissimo essere qui e vivere queste atmosfere. Quando ero ai Gunners avrei voluto giocare qui".