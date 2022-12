Diretta Arsenal-Juventus Women ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LONDRA (Inghilterra) - Se fino a qualche anno fa, per molte di loro, la cornice dell'Emirates Stadiium occupava sogni e ambizioni che sembravano difficili da centrare, oggi le giocatrici della Juventus Women varcheranno la soglia del tempio inglese e saranno meritevoli di un match che potrebbe essere decisivo per le sorti del girone. Una partita speciale per Montemurro, che torna a Londra da ex: "Qui ho passato quattro anni fantastici e ho trovato tanti amici. Una sensazione surreale arrivare da avversario".