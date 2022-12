Roma femminile, non basta l'eurogol di Andressa: vince il Wolfsburg 4-2

Tra la sfida vinta 2-0 contro il Milan e il big match in programma domenica alle 14.30 contro la Juventus, la Roma femminile è volata in Germania per sfidare il Wolfsburg nel quarto turno, il primo di ritorno, della fase a gironi della Women's Champions League. All'AOK Stadion finisce 4-2. Le giallorosse di Alessandro Spugna, dopo le vittorie contro Slavia Praga (1-0) e St. Polten (4-3) e il pareggio per 1-1 nella gara d'andata contro le tedesche, incassano così il primo ko europeo e vengono superate in classifica proprio dalle ragazze di Stroot. La partita cambia al 12', con l'ingresso di Jonsdottir al posto dell'infortunata Roord (la numero 23 sarà infatti assoluta protagonista del match). È proprio lei a servire Pajor per la rete dell'1-0 al 24'. La numero 23 del Wolfsburg si concede la gloria personale raddoppiando al 40' concludendo una bella azione in verticale. Il 2-0 non scoraggia la Roma che, appena 120" dopo, accorcia con un eurogol di Andressa: la numero 7 giallorossa vede Frohms lontana dai pali e con una parabola incredibile dalla lunghissima distanza (poco più avanti del cerchio di centrocampo) firma una rete davvero straordinaria. A inizio ripresa, nel giro di 1', il Wolfsburg allunga con Lattwein e Pajor (doppietta per lei), entrambe in gol di testa. La Roma sciupa diverse ghiotte occasioni per accorciare, poi ci riesce con la neoentrata Haug a 15' dalla fine.