Agnelli all'Allianz Stadium per Juventus Women-Zurigo

TORINO - Mentre la Juventus Women va a caccia di un successo, possibilmente rotondo, contro lo Zurigo fanalino di coda del girone di Champions League, per poi giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale della competizione contro il Lione, non passa inosservata la presenza di Andrea Agnelli in tribuna all'Allianz Stadium di Torino. Il presidente dimissionario del club bianconero, infatti, dopo aver assistito all'allenamento della squadra maschile, ha voluto far sentire la propria vicinanza anche alle ragazze allenate da Joe Montemurro.