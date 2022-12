Roma Women-St. Polten 5-0: dominio giallorosso, Spugna ai quarti di Champions

La Roma femminile di Alessandro Spugna rialza la testa dopo il ko casalingo in campionato contro la Juventus e si qualifica ai quarti di finale di Champions League grazie al successo contro il St. Polten. Nel match (sospeso per più di un’ora a causa della pioggia) valevole per la quinta giornata dei gironi le giallorosse si impongono nettamente per 5-0 contro le austriache: a decidere il match il gol di Serturini e le doppiette di Glionna e Giugliano.