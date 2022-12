Lione-Juventus Women, Montemurro: "La pressione è su di loro, tutti hanno paura di noi"

"Quando abbiamo visto i sorteggi sapevamo che qualcuno avrebbe giocato una partita di questo genere. Il cammino fino ad adesso è stato molto molto positivo, noi facciamo il nostro gioco e vogliamo vincere . La situazione è quella di portare a casa un risultato positivo, sapevo che in questo girone arrivavamo fino in fondo e stare in questo girone era già importante. Abbiamo visto la nostra crescita". In conferenza stampa, il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro ha presentato la delicata trasferta di Champions League in casa delle pluricampionesse d'Europa del Lione : "Vincere? Per me è ovvio, la squadra ha delle qualità, ha idee, mentalità di giocare con tutti. Non solo il Lione deve aver paura di noi, tutti devono averne. Abbiamo alzato il livello con la mentalità e il nostro gioco è cresciuto . La squadra è rilassata, andrà in campo senza pressione sapendo di aver fatto tutto. La pressione sarà sul Lione".

Montemurro: "Lione-Juve, gara difficile. Ma la squadra sta bene"

"È difficile pianificare la gara. Puoi dire che vuoi aspettare prima di attaccare, ma magari anche loro aspettano. Difficile dire come comportarsi. Secondo me è rischioso. Bisogna preparare la squadra per capire la situazione, per capire in base alle posizioni come sfruttare la posizione. Dobbiamo leggere la partita per il suo valore. Il Lione vuole chiuderla il prima possibile, usciranno forte, noi dobbiamo capire come e analizzare i momenti, con continuità, durante la gara. Come ogni partita, ci sono giocatrici che recuperano più o meno veloce. Dobbiamo trovare l'equilibrio in una settimana. Per me è questione di freschezza mentale, se non hai motivazione per questa partita c'è qualcosa che non va. La squadra sta bene, è tranquilla, vuole fare una grande gara in questa situazione di alto livello. Siamo qui per queste partite, quella deve essere la motivazione", conclude Joe Montemurro.

Lione-Juventus Women, le convocate di Montemurro

Montemurro recupera Beerensteyn per la delicata trasferta a Lione, assente invece Gunnarsdottir, oltre a Nildén. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Aprile, Peyraud-Magnin, Forcinella.

Difensori: Gama, Lundorf Skovsen, Boattin, Salvai, Sembrant, Duljan, Lenzini.

Centrocampisti: Junge Pedersen, Cernoia, Rosucci, Grosso, Zamanian, Caruso, Schatzer.

Attaccanti: Cantore, Girelli, Bonansea, Beerensteyn, Bonfantini, Pfattner.