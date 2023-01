Mondiali femminili, arbitrerà anche l’italiana Ferrieri Caputi

TORINO - Altra soddisfazione in vista per Maria Sole Ferrieri Caputi. Il fischietto di Livorno, prima donna a dirigere un match di Serie A (Sassuolo-Salernitana), farà parte della squadra di arbitri dei prossimi Mondiali Femminili che si disputeranno dal 20 luglio 2023 al 20 agosto 2023 tra Australia e Nuova Zelanda. Insieme alla 32enne sono stati ufficialmente convocati l’assistente Francesca Di Monte (Chieti) ed il VMO Massimiliano Irrati (Pistoia). Un risultato che, come sottolineato dall’Aia in una nota ufficiale, dà grande prestigio: “Da un lato va a riconoscere il livello del movimento arbitrale femminile anche in ambito internazionale, e dall’altro conferma la qualità della scuola italiana in termini di Video Match Officials. In totale sono 32 le squadre nazionali, divise inizialmente in otto gironi, che si contenderanno il titolo mondiale”.