Juventus Women, avanti in Coppa Italia: prossima avversaria e le date della sfida

La Juventus Women ha iniziato al meglio il suo 2023. La squadra di Montemurro è tornata in campo con una doppia vittoria in Coppa Italia, superando anche il girone eliminatorio. Due sfide condensate in pochi giorni che le bianconere hanno superato a pieni voti. Prima il 3-1 al Cittadella e successivamente il 4-1 contro il Brescia. Nonostante il turnover e le assenze di alcune titolarissime, fuori per scelta dell'allenatore, la Juventus ha dimostrato di avere una rosa ampia e importante anche in questa situazione.