Juventus Women, cambiano le date di due partite: il calendario aggiornato

Juventus Women, il calendario aggiornato

In Campania, contro il Pomigliano, la Juventus giocherà domencia 22 gennaio 2023 e non più sabato 21 gennaio 2023. Calcio d'inizio alle 12:30. Appuntamento allo stadio Ugo Gobbato di Pomigliano d'Arco. Contro la Sampodria, Sara Gama e compagne scenderanno in campo una settimana più tardi, ovvero domencia 29 gennaio rispetto al giorno inizialmente stabilito, ovvero sabato 28 gennaio. Anche in questo caso i fischio d'inizio al Campo Ale & Ricky è fissato alle 12:30.

Il calendario aggiornato delle partite di gennaio 2023 della Juventus Women