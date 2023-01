La Juventus Women e gli Europei 2022: quanto guadagna con il benefit UEFA

La Juventus Women incasserà 188mila euro per aver messo a disposizione della Nazionale le sue giocatrici in occasione dei Europei UEFA 2022 in Inghilterra, vinti dalle padrone di casa (2-1 alla Germania in finale). L'Italia non è andata oltre il gruppo D, ma in un circuito virtuoso volto a promuovere la crescita del movimento ha garantito con la sua partecipazione introiti ai propri club.