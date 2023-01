Juventus Women, Björk e l'addio all'Islanda

Juventus Women, Björk e il messaggio d'addio alla Nazionale

Un saluto lungo, emozionato e di ringraziamenti verso chi in questi anni con l'Islanda gli ha dato continua fiducia facendola crescere e migliorare sotto tutti i punti di vista. Una decisione sicuramente non semplice per la Björk, ma ecco il suo messaggio d'addio alla Nazionale: "Dopo 16 anni giocando per il mio paese ho deciso di smettere. Per me è stato un piacere e un onore assoluto, ma so che a questo punto della mia carriera è arrivato il momento di salutarci. È stato un viaggio fantastico! Sono sempre stata molto orgogliosa di aver indossato la maglia azzurra fin dal primo giorno. Essere parte della squadra che si è qualificata per la prima volta nella storia per gli euro femminili nel 2009 e prendere parte a quattro tornei di euro femminili è qualcosa di cui sono molto orgogliosa! Voglio ringraziare KSÍ, tutti gli allenatori, i membri dello staff, i giocatori e i volontari che hanno condiviso questo viaggio con me, insieme a tutti quei bei ricordi durante il mio tempo! Auguro alla federazione e alla squadra tutto il meglio e un futuro luminoso".