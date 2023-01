La Juventus Women sfida il Sassuolo: il programma della 13ª giornata

Torna in campo la Serie A femminile in questo weekend ricco di partite. La Juventus Women di Montemurro affronteranno in casa nella giornata di domani, domenica 15 gennaio il Sassuolo. Ma la 13ª giornata regala agli appasionati del calcio rosa anche la super sfida tra Fiorentina e Roma. Un match che seguiranno con molta attenzione anche le bianconere. Le giallorosse sono al primo posto a più tre sulla Juventus, mentre le toscane attardate di appena due punti dalla squadra di Montemurro. Un trittico in lotta per lo scudetto e dai risultati di questo fine settimana si potrà forse capire di più su quale sarà la lotta da qui a giugno.