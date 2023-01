Juventus Women, il gol a Vinovo è una certezza: il dato

La Juventus Women è stata beffata nel recupero della partita contro il Sassuolo . Una sfida che ha raccolto poi tutta la delusione di Montemurro , oltre all'allungo in classifica della Roma a più cinque. Nonostante un 2023 iniziato comunque bene con le due vittorie in Coppa Italia (contro Cittadella e Brescia), ci sono anche alcuni dati interessanti che posson far capire quanto questa Juve puo essere considerata un'avversaria pericolosa, soprattutto a Vinovo.

Juventus Women, il gol è di casa: da 53 partite si esulta a Vinovo

Con la rete segnata da Cecilia Salvai la Juventus Women può continuare la striscia positiva di gol in casa. A Vinovo, infatti, la squadra di Montemurro segna da ben 53 partite consecutive tra campionato e Coppa. Un totale di 165 reti complessive nella propria casa. Numeri impressionanti di una squadra che non ha nessuna intenzione di volersi fermare. Davanti al proprio pubblico le ragazze bianconero vogliono continuare a far esultare i tifosi, cercando quanto più possibile di raccogliere anche il bottino pieno. Contro il Sassuolo i tre punti non sono arrivati, ma nonostante la delusione del gol subito nel finale c'è voglia di rituffarsi subito con la testa al prossimo match.