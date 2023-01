Juventus Women, Amanda Nilden riprende a correre

Buone notizie per la Juventus Women , che presto potrebbe recuperare Amanda Nilden . La svedese ha postato una storia sui suoi canali social che la ritrae mentre corre. ll primo allenamento individuale dopo il brutto infortunio al metatarso del piede sinistro, subito contro la Fiorentina in seguito ad un contrasto di gioco. La svedese è stata sottoposta ad intevento chirurgico il 4 novembre ed ha poi iniziato il percorso di riabilitazione.

Juventus Women, la prima corsetta di Amanda Nilden

Montemurro può sorridere. Non di certo per gli ultimi risultati, che hanno visto la Juventus Women allontanarsi dalla vetta della classifica, ma per le condizioni fisiche di Amanda Nilden. Il difensore bianconero in stagione ha messo a segno anche due gol, oltre due assist, ma ha sempre agarantito una grande solidità difensiva, caratteristica che è venuta a mancare nelle ultime partite. La giocatrice proseguirà per step il suo percorso di rientro in campo e presto potrà aggregarsi al gruppo.