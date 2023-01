Juventus Women, Rosucci testimonial della nuova maglia dell'Italia

Adidas e Italia, un legame da oggi diventato ufficiale con la presentazione della nuova maglia azzurra. Da quella di Mancini fino alla femminile della Bertolini , nel mezzo tutte le compagini giovanili. Un cambiamento radicale volto con lo sguardo al futuro. Un video per presentare la nuova divisa: "Il futuro appartiene ai giovani, ma la passione non ha età". Parole chiare, forti per arrivare a tutti. Da Del Piero a Donnarumma , ma tra i testimonial della maglia c'è anche Martina Rosucci , centrocampista della Juventus Women .

Rosucci, il bianconero sul petto e l'azzurro come seconda maglia

Nata a Torino e cresciuta in granata. La storia calcistica di Martina Rosucci parte dalla sponda opposta rispetto a quella bianconera. Poi Brescia e la nuova chiamata dal Piemonte. Stavolta è la Juventus a volerla. Impossibile dire di no ed ecco il ritorno a casa. Dal 2017 la centrocampista veste e incarna il Dna bianconero. Passione, vittorie e la voglia di portare in alto i colori della Juve.

Un bianconero con vista d'azzurro, visto che sin dalle giovanili, Martina è stata sempre un punto di riferimento per le varie selezioni e dal 2013 anche per quella maggiore. Una crescita esponenziale che gli ha permesso di raggiungere la Coppa del Mondo assieme alle compagne. Quindici anni d'azzurro e anche per questo per presentare la nuova maglia dell'Italia, Adidas ha scelto Martina come una delle testimonial assieme a un grande ex bianconero come Del Piero, e il capitano attuale della Nazionale di Mancini, Gianluigi Donnarumma. Emozioni grandissime per una nuova era azzurra.