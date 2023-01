Juventus Women, Montemurro e l'arte della rimonta: il dato

La Juventus Women ritrova la vittoria in campionato dopo il pareggio contro il Sassuolo . La squadra di Montemurro ha ribaltato il Pomigliano dopo lo svantaggio subito . Un risultato importante per tenere il passo della Roma, vittoriosa sul campo del Parma, e per ritrovare morale e compattezza. Le bianconere potevano soltanto vincere e così è stato. Nonostante le difficoltà nel giocare in trasferta su un campo difficile, sono riuscire a mettere in campo una delle armi più efficaci a loro disposizione, ovvero quello della rimonta.

Juventus Women, 'fino alla fine': l'arte delle rimonte

Nessuno come la squadra di Montemurro in Serie A femminile. Le bianconere hanno raccolto ben nove punti partendo da una situazione di svantaggio. Ultimo proprio contro il Pomigliano quando Cantore e Beerensteyn hanno indirizzato la sfida in favore della Juventus. L'altra particolare rimonta è stata quella del Tardini contro il Parma, sotto 1-0 fino al 90', in pieno recupero le ragazze di Montemurro hanno ribaltato la partita trovando tre punti importantissimi per la rincorsa alla vetta.

Quando sei costretto a rincorrere non puoi permetteri passi falsi e anche questa è una pressione a cui dovranno abituarsi le bianconere visto che l'obiettivo è quello di ridurre il gap dalla Roma. Intanto Montemurro sa che può continuare sul gruppo e sulla voglia di non mollare mai e non a caso il motto della Juve è proprio 'fino alla fine'. Nove punti conquistati in rimonta, nessuno come le ragazze bianconere.