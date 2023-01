Montemurro e la Juve Women: un modello che fa scuola anche in Scozia

La Juventus Women e Joe Montemurro fanno scuola. Letteralmente. Direttamente dalla Scozia, l'Evening Edinburgh News ha raccontato la storia di Debbie McCulloch, allenatrice dello Spartans Football Club Women, una squadra ambiziosa che participa alla Scottish Women's Premier League. La McCulloch ha scelto di prendere parte a un corso lanciato nel 2018 per garantire la miglior formazione possibile alle manager emergenti. Come? Assegnando loro un mentore. La McCulloch si è così unita al programma la scorsa estate come allieva di Montemurro. Il corso, della durata di 18 mesi, sta aiutando McCulloch, una coach con patentino UEFA A, ad acquisire nuove competenze e conoscenze per fare carriera.