Juventus Women, Montemurro: "Volevamo provare qualche soluzione nuova e lo abbiamo fatto"

La Juventus Women si impone in Coppa Italia contro il Chievo . Ottima la prestazione delle bianconere che con i tre gol nel primo tempo riescono a regolare le gialloblù. Show di Girelli che con due gol bellissimi scarta la partita e mette in discesa il match a favore delle sue compagne. Poi il bel gesto nel finale di primo tempo. Beerensteyn si guadagna il rigore, la calciatrice designata è proprio la 10 bianconera che lascia l'incarico a Cernoia . Il tris delle emozioni, si potrebbe definire così. Nella ripresa la squadra di Montemurro ha gestito senza affanni il risultato concedendo anche la passerella a Moretti , classe 2005 della Primavera all'esordio in prima squadra. Al termine dell'incontro ha parlato l'allenatore bianconero.

Juventus Women, le parole du Montemurro dopo la partita di Coppa Italia

Joe Montemurro dopo la vittoria ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Chievo ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero: "Questa partita è stata molto utile per noi, sia per la crescita e sia per testare le ragazze più giovani. Volevamo provare qualche soluzione nuova e lo abbiamo fatto. Partite come queste possono essere complicate, ma noi scendiamo in campo sempre rispettando l'avversario e questo si deve fare sempre. Le ragazze sono state brave". Poi in chiusura anche alcune parole d'elogio per il Chievo: "Hanno idee di gioco importanti e cercano di proporre, di mettere in campo idee. Faccio gli auguri di poter raggiungere la Serie A".