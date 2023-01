Juventus Women, Girelli show: la rovesciata e il "regalo" a Cernoia

Girelli, fantasia e generosità dei numeri 10

I numeri 10 nel calcio rappresentano l'arte. Tutto quello che c'è di bello in un campo da calcio. Contro il Chievo Cristiana Girelli ha dipinto gioia. Prima una rovesciata, da terra, per sbloccare la partita e poi un perfetto calcio di punizione per chiuderla. Una vera e propria pennellata, per rimanere in tema. La firma sull'opera però l'ha messa con un gesto che non è passato inosservato: l'attaccante ha lasciato il rigore del definitivo 3-0 a Cernoia. Un gesto non dovuto, ma che ha messo in evidenza anche la sua capacità di fare gruppo, versando oro sulla cornice della sua partita.