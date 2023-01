Juve, programmazione e competitività: un progetto condiviso con le Women

Programmazione e competitività. Un binomio non semplice da portare avanti, ma una scelta quando mai importante per avere una continuità. In questo la Juventus ha saputo calvalcare l'onda di un progetto e renderlo attuabile per tutte le squadre. Dalla prima squadra di Allegri fino a quella di Montemurro. Condivisione e crescita, due aspetti che possono far tirare fuori il meglio da giocatori, giocatrici e club stesso. La Juve di Allegri ha fatto da pioniere riguardo il lancio dei giovani e al ringiovanimento della rosa. Miretti, Iling, Fagioli, Kean sono alcuni dei nomi che si stanno ritagliando il loro spazio con i grandi. Ma non solo la maschile, perchè anche la femminile sta seguendo l'onda di questa idea.