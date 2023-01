Juventus Women, la carica social dopo la vittoria: "Ottimo lavoro ragazze!"

"Una prestazione solida e una vittoria che ci permette di dare continuità agli ultimi risultati". Parole e idee firmate Sara Gama . E sì perché il clima che si respira in casa Juventus Women , dopo il pokerissimo rifilato alla Sampdoria nella quindicesima giornata del campionato femminile di Serie A , fa da contraltare a quello dei colleghi guidati da Massimiliano Allegri , superati con il finale di 2-0 all' Allianz Stadium dal Monza . Seconda vittoria consecutiva, prosegue l'inseguimento alla Roma , che ha superato con identico risultato il Sassuolo .

Nystrom, Salvai, Rosucci e Girelli esultano e scherzano sui social

A fine gara il tweet del capitano e le ragazze allenate da Joe Montemurro scatenate sui social per celebrare il successo a colpi di storie e post. Ma non solo. In un reel sono anche arrivate le prime parole da calciatarice della Juventus di Paulina "Pao" Nyström, che ha debuttato in bianconero "Ciao (rigorosamente in italiano, ndr) sono molto felice di aver giocato la mia prima partita con la Juventus e non vedo l'ora di giocarne tante altre ancora" ha dichiarato l'attaccante svedese classe 2000.

Cecilia Salvai, sostituita a inizio ripresa da Linda Sembrant, ha scritto sotto una foto che la immortala avanzare palla al piede: "Good job girls! Ottima vittoria".

Ironica Martina Rosucci, che ha scelto uno scatto in cui solleva Sofia Cantore un attimo dopo il gol del 2-0 realizzato dalla sua compagna di squadra: "Hai detto jamon iberico? Cosciolone".

Dulcis in fundo, tripletta e travolgente felicità: Cristiana Girelli ha taggato Lisa Boattin scherzando con un sondaggio: "Non ricordo cosa ti stavo dicendo, ho il naso che cola o cosa fanno queste due?" riferendosi a Cantore e Arianna Caruso, intente a dirigersi verso di loro in un'istantanea in cui la Girelli ha la mano sul volto quasi a voler celare un commento sussurrato alla Boattin.

E, allora, col morale alle stelle c'è già il Milan nel mirino: il 4 febbraio alle 14:30 nuovo appuntamento casalingo.