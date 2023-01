Juve Women, sul podio per gol consecutivi in A: è caccia al record

Pareggi, vittorie o sconfitte, c'è una certezza che non manca in casa Juventus Women. La squadra di Montemurro, infatti, va a segno consecutivamente in Serie A da 61 partite. Le bianconere segnano sempre almeno un gol a partita. Un dato davvero impressionante che ne certifica la forza e la continuità nell'efficacia sotto porta. Un dato che viene accumulato giornata dopo giornata portando anche diverse marcatrici a segno. La Juve può contare sulla forza di un attacco davvero dirompente da far paura a qualsiasi difesa. Ma questa striscia non è il record assoluto.