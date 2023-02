Juventus Women-Milan, Montemurro: "Rigore e rosso? Non parlo degli arbitri"

Juventus Women, le dichiarazioni di Montemurro

L'allenatore ha subito evitato di cercare alibi per il calcio di rigore dato al Milan e il cartellino rosso a Boattin: "Non ho mai commentato in vita mia la prestazione arbitrale e non intendo farlo oggi. Venendo alla partita, possiamo parlare sia di meriti del Milan che di demeriti nostri: il Milan è stato più compatto di noi, ha avuto una maggiore lucidità in fase di possesso: noi siamo stati troppo lunghi e abbiamo sofferto. Detto questo siamo dentro tutti gli obiettivi, noi cerchiamo di fare il meglio possibile, il campo comunque parla e la classifica ne è la conferma. Dobbiamo continuare ad andare avanti, cercando sempre di fare il massimo; dalla partita di oggi mi porto la prestazione dopo che siamo rimasti in inferiorità numerica, sfiorando più volte il pareggio. Sfortuna? E’ un concetto che nel calcio non esiste, quando si costruisce molto bisogna fare gol, spiace che nel primo tempo siamo stati timidi e abbiamo fatto tanti errori tecnici, vanificando un po’ il grande lavoro che abbiamo fatto durante la settimana. Ci sta che si guardi a noi in modo speciale, come una squadra che vince tutto da anni, ma io guardo anche il movimento e noto che il calcio femminile in Italia sta crescendo molto, le prime della classifica sono tutte squadre di alta qualità, e questo è un piacere, anche se è qualcosa che ci può mettere in difficoltà. Il mercato? E’ stato improntato alla sostenibilità, in una rosa importante".